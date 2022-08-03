Темная Лига справедливости (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.12017, Justice League Dark
Мультфильм, Приключения72 мин18+
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О фильме
Добро пожаловать на темную сторону супергеройской вселенной DC! Вас ждет встреча с мистической командой под руководством Джона Константина и Бэтмена, которые объединились, чтобы остановить странное помешательство, охватившее людей по всему миру.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДОРежиссёр
Джей
Олива
- МРАктёр
Мэтт
Райан
- КЛАктриса
Камилла
Ладдингтон
- ДОАктёр
Джейсон
О’Мара
- ДБАктёр
Джейби
Бланк
- РЧАктёр
Рэй
Чейз
- Актёр
Энрико
Колантони
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- ДДАктёр
Джереми
Дэвис
- Актриса
Розарио
Доусон
- БТАктёр
Брайан
Т. Делани
- ДЭСценарист
Дж.
Эм. ДеМэттис
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- БМПродюсер
Бенджамин
Мельникер
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков