Темная Лига справедливости
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Темная Лига справедливости

Темная Лига справедливости (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, Justice League Dark
Мультфильм, Приключения72 мин18+

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О фильме

Добро пожаловать на темную сторону супергеройской вселенной DC! Вас ждет встреча с мистической командой под руководством Джона Константина и Бэтмена, которые объединились, чтобы остановить странное помешательство, охватившее людей по всему миру.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темная Лига справедливости»