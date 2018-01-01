Wink
Темная долина
Актёры и съёмочная группа фильма «Темная долина»

Режиссёры

Андреас Прохаска

Andreas Prochaska
Режиссёр

Актёры

Сэм Райли

Sam Riley
АктёрGreider
Тобиас Моретти

Tobias Moretti
АктёрHans Brenner
Паула Бер

Paula Beer
АктрисаLuzi
Томас Шуберт

Thomas Schubert
АктёрLukas
Кармен Гратль

Carmen Gratl
АктрисаGaderin
Клеменс Шик

Clemens Schick
АктёрLuis Brenner
Хельмут Хеуслер

Helmuth Häusler
АктёрHubert Brenner (в титрах: Helmuth A. Hausler)
Мартин Лойтгеб

Martin Leutgeb
АктёрOtto Brenner
Йоханнес Николусси

Johannes Nikolussi
АктёрRudolf Brenner (в титрах: Johann Nikolussi)
Флориан Брюкнер

Florian Brückner
АктёрEdi Brenner

Сценаристы

Мартин Амброш

Martin Ambrosch
Сценарист
Андреас Прохаска

Andreas Prochaska
Сценарист

Продюсеры

Штефан Арндт

Stefan Arndt
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Дьячков

Актёр дубляжа
Борис Хасанов

Актёр дубляжа
Анна Слынько

Актриса дубляжа
Денис Саков

Актёр дубляжа
Светлана Шейченко

Актриса дубляжа

Художники

Наташа Куртиус-Носс

Natascha Curtius-Noss
Художница

Монтажёры

Дэниэл Прохаска

Daniel Prochaska
Монтажёр

Операторы

Томас В. Киннаст

Thomas W. Kiennast
Оператор

Композиторы

Матиас Вебер

Matthias Weber
Композитор