WinkФильмыТемная долинаАктёры и съёмочная группа фильма «Темная долина»
Актёры и съёмочная группа фильма «Темная долина»
Актёры
АктёрGreider
Сэм РайлиSam Riley
АктёрHans Brenner
Тобиас МореттиTobias Moretti
АктрисаLuzi
Паула БерPaula Beer
АктёрLukas
Томас ШубертThomas Schubert
АктрисаGaderin
Кармен ГратльCarmen Gratl
АктёрLuis Brenner
Клеменс ШикClemens Schick
АктёрHubert Brenner (в титрах: Helmuth A. Hausler)
Хельмут ХеуслерHelmuth Häusler
АктёрOtto Brenner
Мартин ЛойтгебMartin Leutgeb
АктёрRudolf Brenner (в титрах: Johann Nikolussi)
Йоханнес НиколуссиJohannes Nikolussi
АктёрEdi Brenner