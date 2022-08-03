Джебу Сойеру, который скрывался под Кожаным лицом, предстоит честный судебный процесс. Но местные жители против. Кто-то поджигает дом Сойера, а вместе с ним в огне гибнут и все, кто в нем находился. Спустя некоторое время убийства с помощью бензопилы начинаются снова.

