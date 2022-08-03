Wink
Фильмы
Техасская резня бензопилой

Техасская резня бензопилой (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Texas Chainsaw
Ужасы, Триллер88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джебу Сойеру, который скрывался под Кожаным лицом, предстоит честный судебный процесс. Но местные жители против. Кто-то поджигает дом Сойера, а вместе с ним в огне гибнут и все, кто в нем находился. Спустя некоторое время убийства с помощью бензопилы начинаются снова.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой»