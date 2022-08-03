Техасская резня бензопилой (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Texas Chainsaw
Ужасы, Триллер88 мин18+
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О фильме
Джебу Сойеру, который скрывался под Кожаным лицом, предстоит честный судебный процесс. Но местные жители против. Кто-то поджигает дом Сойера, а вместе с ним в огне гибнут и все, кто в нем находился. Спустя некоторое время убийства с помощью бензопилы начинаются снова.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Льюсенхоп
- Актриса
Александра
Даддарио
- ДИАктёр
Дэн
Игер
- ТСАктёр
Трей
Сонгз
- ТРАктриса
Таня
Рэймонд
- ТБАктёр
Том
Бэрри
- Актёр
Пол
Рэй
- БМАктёр
Билл
Моусли
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- ШСАктёр
Шон
Сайпос
- КМАктёр
Керам
Малики-Санчес
- АМСценарист
Адам
Маркус
- ДССценарист
Дебра
Салливан
- СССценарист
Стивен
Саско
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл