Техасская резня бензопилой: Начало
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Техасская резня бензопилой: Начало

Техасская резня бензопилой: Начало (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.82006, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
Ужасы87 мин18+

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О фильме

Братья вместе со своими подружками отправляются в автомобильное путешествие, которое должно стать последним развлечением до того, как их отправят служить во Вьетнам. По дороге они попадают в аварию, и тут появляется местный шериф, знакомство с которым становится началом сущего кошмара: они оказываются в мрачном доме, в стенах которого воспитывается беспощадный убийца по прозвищу Кожаное Лицо…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой: Начало»