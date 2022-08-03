Братья вместе со своими подружками отправляются в автомобильное путешествие, которое должно стать последним развлечением до того, как их отправят служить во Вьетнам. По дороге они попадают в аварию, и тут появляется местный шериф, знакомство с которым становится началом сущего кошмара: они оказываются в мрачном доме, в стенах которого воспитывается беспощадный убийца по прозвищу Кожаное Лицо…

