Техасская резня бензопилой: Начало (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.82006, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
Ужасы87 мин18+
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О фильме
Братья вместе со своими подружками отправляются в автомобильное путешествие, которое должно стать последним развлечением до того, как их отправят служить во Вьетнам. По дороге они попадают в аварию, и тут появляется местный шериф, знакомство с которым становится началом сущего кошмара: они оказываются в мрачном доме, в стенах которого воспитывается беспощадный убийца по прозвищу Кожаное Лицо…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- ТХАктёр
Тейлор
Хэндли
- ДБАктриса
Диора
Бэрд
- Актёр
Мэтт
Бомер
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- ЭБАктёр
Эндрю
Бринярски
- ЛТАктёр
Ли
Тергесен
- ТЭАктёр
Терренс
Эванс
- КЛАктриса
Кэти
Ламкин
- ММАктриса
Мэриетта
Мэрич
- ШТСценарист
Шелдон
Тернер
- ДДСценарист
Дэвид
Дж. Шоу
- Продюсер
Майкл
Бэй
- МФПродюсер
Майк
Флайсс
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- РХХудожница
Рэнди
Хьюк
- ДЧМонтажёр
Джонатан
Чибнелл
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски