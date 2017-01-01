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Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо

Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Leatherface
Ужасы83 мин18+

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О фильме

Предыстория «Техасской резни бензопилой». Четверо мальчишек сбегают из психбольницы, но становятся мишенью безумного полицейского. Один из беглецов, надев маску, превращается из жертвы в палача.

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Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»