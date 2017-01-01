Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо (фильм, 2017) смотреть онлайн

Предыстория «Техасской резни бензопилой». Четверо мальчишек сбегают из психбольницы, но становятся мишенью безумного полицейского. Один из беглецов, надев маску, превращается из жертвы в палача.



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