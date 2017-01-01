Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Leatherface
Ужасы83 мин18+
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О фильме
Предыстория «Техасской резни бензопилой». Четверо мальчишек сбегают из психбольницы, но становятся мишенью безумного полицейского. Один из беглецов, надев маску, превращается из жертвы в палача.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Бустильо
- Режиссёр
Жюльен
Мори
- Актёр
Стивен
Дорфф
- ВГАктриса
Ванесса
Грасс
- ССАктёр
Сэм
Страйк
- Актриса
Лили
Тейлор
- ФДАктёр
Финн
Джонс
- СКАктёр
Сэм
Коулман
- ДМАктриса
Джессика
Мэдсен
- ДБАктёр
Джеймс
Блур
- КААктёр
Кристофер
Адамсон
- ДААктёр
Димо
Алексиев
- КХСценарист
Ким
Хенкел
- ТХСценарист
Тоуб
Хупер
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- КМПродюсер
Карл
Маццоконе
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл