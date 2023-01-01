WinkФильмыТехасская резня бензопилой 3DАктёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопи�лой 3D»
Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой 3D»
Актёры
АктрисаHeather Miller
Александра ДаддариоAlexandra Daddario
АктёрLeatherface
Дэн ИгерDan Yeager
АктёрRyan (в титрах: Tremaine 'Trey Songz' Neverson)
Трей СонгзTrey Songz
АктрисаNikki
Таня РэймондTania Raymonde
АктёрSheriff Hooper
Том БэрриThom Barry
АктёрBurt Hartman
Пол РэйPaul Rae
АктёрDrayton Sawyer
Билл МоуслиBill Moseley
АктёрCarl
Скотт ИствудScott Eastwood
АктёрDarryl
Шон СайпосShaun Sipos
АктёрKenny (в титрах: Keram Malicki-Sanchez)