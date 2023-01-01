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Техасская резня бензопилой 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой 3D»

Режиссёры

Джон Льюсенхоп

Джон Льюсенхоп

John Luessenhop
Режиссёр

Актёры

Александра Даддарио

Александра Даддарио

Alexandra Daddario
АктрисаHeather Miller
Дэн Игер

Дэн Игер

Dan Yeager
АктёрLeatherface
Трей Сонгз

Трей Сонгз

Trey Songz
АктёрRyan (в титрах: Tremaine 'Trey Songz' Neverson)
Таня Рэймонд

Таня Рэймонд

Tania Raymonde
АктрисаNikki
Том Бэрри

Том Бэрри

Thom Barry
АктёрSheriff Hooper
Пол Рэй

Пол Рэй

Paul Rae
АктёрBurt Hartman
Билл Моусли

Билл Моусли

Bill Moseley
АктёрDrayton Sawyer
Скотт Иствуд

Скотт Иствуд

Scott Eastwood
АктёрCarl
Шон Сайпос

Шон Сайпос

Shaun Sipos
АктёрDarryl
Керам Малики-Санчес

Керам Малики-Санчес

Keram Malicki-Sánchez
АктёрKenny (в титрах: Keram Malicki-Sanchez)

Сценаристы

Адам Маркус

Адам Маркус

Adam Marcus
Сценарист
Дебра Салливан

Дебра Салливан

Debra Sullivan
Сценарист
Стивен Саско

Стивен Саско

Stephen Susco
Сценарист

Продюсеры

Рене Бессон

Рене Бессон

René Besson
Продюсер
Марк Бёрг

Марк Бёрг

Mark Burg
Продюсер
Криста Кэмпбелл

Криста Кэмпбелл

Christa Campbell
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Фищук

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Александр Хорлин

Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа

Операторы

Анастас Н. Микос

Анастас Н. Микос

Anastas N. Michos
Оператор

Композиторы

Джон Фриззелл

Джон Фриззелл

John Frizzell
Композитор