Техасская резня бензопилой 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Джебу Сойеру, который скрывался под Кожаным лицом, предстоит честный судебный процесс. Но местные жители против. Кто-то поджигает дом Сойера, а вместе с ним в огне гибнут и все, кто в нем находился. Спустя некоторое время убийства с помощью бензопилы начинаются снова.



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