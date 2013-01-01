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Техасская резня бензопилой 3D

Техасская резня бензопилой 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Texas Chainsaw HD
Ужасы88 мин18+

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Сюжет

Джебу Сойеру, который скрывался под Кожаным лицом, предстоит честный судебный процесс. Но местные жители против. Кто-то поджигает дом Сойера, а вместе с ним в огне гибнут и все, кто в нем находился. Спустя некоторое время убийства с помощью бензопилы начинаются снова.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Техасская резня бензопилой 3D»

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