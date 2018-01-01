Wink
Фильмы
Тайна 7 сестер
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна 7 сестер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна 7 сестер»

Режиссёры

Томми Виркола

Tommy Wirkola
Режиссёр

Актёры

Нуми Рапас

Noomi Rapace
АктрисаThe Settman Siblings
Гленн Клоуз

Glenn Close
АктрисаNicolette Cayman
Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрTerrence Settman
Марван Кензари

Marwan Kenzari
АктёрAdrian Knowles
Кристиан Рубек

Christian Rubeck
АктёрJoe
Пол Сверре Валхейм Хаген

Pål Sverre Valheim Hagen
АктёрJerry
Адетомива Едун

Tomiwa Edun
АктёрEddie
Кэсси Клер

Cassie Clare
АктрисаZaquia
Камерон Джек

Cameron Jack
АктёрDutch
Клара Рид

Clara Read
АктрисаThe Young Settman Siblings

Продюсеры

Раффаэлла Де Лаурентис

Raffaella De Laurentiis
Продюсер
Мэттью Фейтшанс

Matthew Feitshans
Продюсер

Актёры дубляжа

Алена Яблочная

Актриса дубляжа
Алена Узлюк

Актриса дубляжа
Нина Касторф

Актриса дубляжа
Вячеслав Гиндин

Актёр дубляжа
Михаил Тишин

Актёр дубляжа

Художники

Юлиан Бостэнару

Iulian Bostănaru
Художник

Операторы

Хосе Давид Монтеро

José David Montero
Оператор

Композиторы

Кристин Вайб

Christin Wibe
Композитор