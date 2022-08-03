Таймлесс. Рубиновая книга (фильм, 2013) смотреть онлайн

Таймлесс. Рубиновая книга
2013, Rubinrot
Фантастика, Приключения116 мин12+

Приключенческое фэнтези «Таймлесс. Рубиновая книга» — фильм 2013 года, снятый Феликсом Фуксштайнером по популярному одноименному роману Керстин Гир.

Гвендолин принадлежит к аристократическому роду, но в семье девушку не жалуют, считая обыкновенной. Зато ее кузина Шарлотта — всеобщая любимица, поскольку окружающие считают, что у нее есть редкая генетическая мутация, позволяющая перемещаться во времени. Впрочем, именно Гвен однажды внезапно переносится в прошлое, и ее жизнь меняется навсегда. Девушку вводят в тайное общество Хранителей Времени, а ее партнером становится бойфренд Шарлотты Гидеон. Он опытный путешественник, уверен в себе и далеко не в восторге от начинающей напарницы. Вместе им предстоит выполнять миссии в разных столетиях, разбираться в интригах Хранителей и выяснять, что скрывается за легендой о таинственном устройстве Хронографе.

Смотреть «Таймлесс. Рубиновая книга» будет интересно тем, кто любит легкое, романтическое кино. Это история, где магия проникает в реальность, а сделанные сегодня выборы меняют не только будущее, но и прошлое.

Страна
Германия
Жанр
Фантастика, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

