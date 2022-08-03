Таймлесс. Рубиновая книга (фильм, 2013) смотреть онлайн

Приключенческое фэнтези «Таймлесс. Рубиновая книга» — фильм 2013 года, снятый Феликсом Фуксштайнером по популярному одноименному роману Керстин Гир.



Гвендолин принадлежит к аристократическому роду, но в семье девушку не жалуют, считая обыкновенной. Зато ее кузина Шарлотта — всеобщая любимица, поскольку окружающие считают, что у нее есть редкая генетическая мутация, позволяющая перемещаться во времени. Впрочем, именно Гвен однажды внезапно переносится в прошлое, и ее жизнь меняется навсегда. Девушку вводят в тайное общество Хранителей Времени, а ее партнером становится бойфренд Шарлотты Гидеон. Он опытный путешественник, уверен в себе и далеко не в восторге от начинающей напарницы. Вместе им предстоит выполнять миссии в разных столетиях, разбираться в интригах Хранителей и выяснять, что скрывается за легендой о таинственном устройстве Хронографе.



Смотреть «Таймлесс. Рубиновая книга» будет интересно тем, кто любит легкое, романтическое кино. Это история, где магия проникает в реальность, а сделанные сегодня выборы меняют не только будущее, но и прошлое.

