Таймлесс. Рубиновая книга (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческое фэнтези «Таймлесс. Рубиновая книга» — фильм 2013 года, снятый Феликсом Фуксштайнером по популярному одноименному роману Керстин Гир.
Гвендолин принадлежит к аристократическому роду, но в семье девушку не жалуют, считая обыкновенной. Зато ее кузина Шарлотта — всеобщая любимица, поскольку окружающие считают, что у нее есть редкая генетическая мутация, позволяющая перемещаться во времени. Впрочем, именно Гвен однажды внезапно переносится в прошлое, и ее жизнь меняется навсегда. Девушку вводят в тайное общество Хранителей Времени, а ее партнером становится бойфренд Шарлотты Гидеон. Он опытный путешественник, уверен в себе и далеко не в восторге от начинающей напарницы. Вместе им предстоит выполнять миссии в разных столетиях, разбираться в интригах Хранителей и выяснять, что скрывается за легендой о таинственном устройстве Хронографе.
Смотреть «Таймлесс. Рубиновая книга» будет интересно тем, кто любит легкое, романтическое кино. Это история, где магия проникает в реальность, а сделанные сегодня выборы меняют не только будущее, но и прошлое.
СтранаГермания
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
- ФФРежиссёр
Феликс
Фуксштайнер
- МЭАктриса
Мария
Эрих
- Актёр
Яннис
Нивёнер
- Актриса
Вероника
Феррес
- УКАктёр
Уве
Коккиш
- КТАктриса
Катарина
Тальбах
- ГЙАктёр
Готфрид
Йон
- ГЛАктриса
Герлинде
Локкер
- РФАктёр
Рюдигер
Фоглер
- ФБАктёр
Флориан
Бартоломай
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лотси
- КГСценарист
Керстин
Гир
- ТБПродюсер
Том
Блинингер
- ФФПродюсер
Феликс
Фуксштайнер
- РМПродюсер
Роберт
Марчиняк
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- ФФКомпозитор
Филипп
Фабиан Кёльмель