Биография

Мария Эрих — немецкая актриса. Родилась в Эрфурте, Германия, 26 февраля 1993 года. О ранних годах Марии известно немногое, однако уже в детстве она начала сниматься в телевизионных сериалах. В 2004 году режиссер Питер Тимм пригласил юную актрису сняться в детском полнометражном фильме «Мой братик — собачка». За участие в этом проекте актриса была отмечена премией «Undine Awards». После этого профессиональная востребованность Марии резко возросла. Настоящим успехом стало участие в трилогии фильмов «Таймлесс» в роли Гвендолин Шеферд, путешественницы во времени и главной героини. Мария Эрих также снималась в сериалах «Телефон полиции — 110», «Дневник доктора», «Курфюрстендамм 56» и многих других.