Таймлесс. Рубиновая книга (фильм, 2013) смотреть онлайн

Первая часть немецкой подростковой фэнтези-франшизы «Таймлесс» – «Таймлесс. Рубиновая книга» онлайн и абсолютно бесплатно станет настоящим подарком для всех фанатов одноименного книжного бестселлера Керстин Гир и поклонников романтического молодежного кино в духе «Сумеречной саги».



Обычная британская школьница Гвендолин Шеферд (Мария Эрих) внезапно узнает, что унаследовала от своей прабабушки ген путешественника во времени и должна с его помощью выполнить важную для всего человечества миссию, к которой ранее готовили двоюродную сестру Гвен Шарлотту (Лаура Берлин), оказавшуюся лишенной необходимых способностей. Необученной манерам девушке вместе с избранником из другой магической семьи Гидеоном де Виллером (Янис Нивенер) предстоит колесить по разным историческим периодам, попадая то в комические, то в опасные ситуации. Героиня, чьим камнем в волшебном мире является рубин, окажется не только в круговороте мистических загадок вроде «Тайны двенадцати» и «Круга крови», но и в пучине страстей, ведь ее отношения с напарником-«алмазом» пройдут полный цикл от взаимного неприятия до пылкой любви.

