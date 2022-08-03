Таймлесс. Рубиновая книга (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Первая часть немецкой подростковой фэнтези-франшизы «Таймлесс» – «Таймлесс. Рубиновая книга» онлайн и абсолютно бесплатно станет настоящим подарком для всех фанатов одноименного книжного бестселлера Керстин Гир и поклонников романтического молодежного кино в духе «Сумеречной саги».
Обычная британская школьница Гвендолин Шеферд (Мария Эрих) внезапно узнает, что унаследовала от своей прабабушки ген путешественника во времени и должна с его помощью выполнить важную для всего человечества миссию, к которой ранее готовили двоюродную сестру Гвен Шарлотту (Лаура Берлин), оказавшуюся лишенной необходимых способностей. Необученной манерам девушке вместе с избранником из другой магической семьи Гидеоном де Виллером (Янис Нивенер) предстоит колесить по разным историческим периодам, попадая то в комические, то в опасные ситуации. Героиня, чьим камнем в волшебном мире является рубин, окажется не только в круговороте мистических загадок вроде «Тайны двенадцати» и «Круга крови», но и в пучине страстей, ведь ее отношения с напарником-«алмазом» пройдут полный цикл от взаимного неприятия до пылкой любви.
СтранаГермания
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
- ФФРежиссёр
Феликс
Фуксштайнер
- МЭАктриса
Мария
Эрих
- Актёр
Яннис
Нивёнер
- Актриса
Вероника
Феррес
- УКАктёр
Уве
Коккиш
- КТАктриса
Катарина
Тальбах
- ГЙАктёр
Готфрид
Йон
- ГЛАктриса
Герлинде
Локкер
- РФАктёр
Рюдигер
Фоглер
- ФБАктёр
Флориан
Бартоломай
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лотси
- КГСценарист
Керстин
Гир
- ТБПродюсер
Том
Блинингер
- ФФПродюсер
Феликс
Фуксштайнер
- РМПродюсер
Роберт
Марчиняк
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- ФФКомпозитор
Филипп
Фабиан Кёльмель