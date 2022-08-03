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Танки (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Танки
Приключения, Исторический89 мин16+

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О фильме

Конструктор лучшего советского танка вместе с отрядом добирается до Москвы. Историческая драма о герое Великой Отечественной войны.

Михаил Кошкин, создатель боевой машины небывалой мощи — танка Т-34, пытается доказать высшим армейским эшелонам ценность своего творения. Для этого конструктор с небольшим экипажем отправляется в танковый пробег — из Орловской области в Москву. В мощности танков сомнений нет, однако на пути отряда возникают другие препятствия — ведь дело происходит незадолго до войны. Немецкие террористы, белая гвардия и даже предатель под прикрытием стремятся помешать Кошкину и его команде.

Способна ли сила боевых машин и доблесть маленького отряда противостоять многочисленным противникам? Аглая Тарасова и Андрей Мерзликин в биографическом экшене — смотреть фильм «Танки» 2018 года можно онлайн на платформе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Приключения
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танки»