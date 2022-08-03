Танки (фильм, 2018) смотреть онлайн

Конструктор лучшего советского танка вместе с отрядом добирается до Москвы. Историческая драма о герое Великой Отечественной войны.



Михаил Кошкин, создатель боевой машины небывалой мощи — танка Т-34, пытается доказать высшим армейским эшелонам ценность своего творения. Для этого конструктор с небольшим экипажем отправляется в танковый пробег — из Орловской области в Москву. В мощности танков сомнений нет, однако на пути отряда возникают другие препятствия — ведь дело происходит незадолго до войны. Немецкие террористы, белая гвардия и даже предатель под прикрытием стремятся помешать Кошкину и его команде.



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