Танки (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Конструктор лучшего советского танка вместе с отрядом добирается до Москвы. Историческая драма о герое Великой Отечественной войны.
Михаил Кошкин, создатель боевой машины небывалой мощи — танка Т-34, пытается доказать высшим армейским эшелонам ценность своего творения. Для этого конструктор с небольшим экипажем отправляется в танковый пробег — из Орловской области в Москву. В мощности танков сомнений нет, однако на пути отряда возникают другие препятствия — ведь дело происходит незадолго до войны. Немецкие террористы, белая гвардия и даже предатель под прикрытием стремятся помешать Кошкину и его команде.
Способна ли сила боевых машин и доблесть маленького отряда противостоять многочисленным противникам? Аглая Тарасова и Андрей Мерзликин в биографическом экшене — смотреть фильм «Танки» 2018 года можно онлайн на платформе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- Режиссёр
Ким
Дружинин
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Аглая
Тарасова
- ССАктёр
Сергей
Стукалов
- Актёр
Антон
Филипенко
- АОАктёр
Алексей
Овсянников
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- ГМАктёр
Георги
Майсурадзе
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- ДЦАктёр
Дмитрий
Цуцкин
- АДАктёр
Андрей
Дежонов
- АНСценарист
Андрей
Назаров
- Продюсер
Дмитрий
Щербанов
- ОАПродюсер
Олег
Антипов
- ДВПродюсер
Дмитрий
Власов
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- ДТОператор
Дмитрий
Трифонов
- МККомпозитор
Михаил
Костылев