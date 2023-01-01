Биография

Алексей Овсянников – российский актер, известность которому принеси многочисленные и разноплановые роли в телесериалах и кинофильмах. Родился 20 июля 1977 года в Екатеринбурге, там же обучался в театральном институте. В 2008 году начинающий актер Алексей Овсянников перебрался в Москву, где и началась его карьера. Первым опытом стала роль в сериале «Дело было в Гавриловке». После этого ему предложили сыграть довольно заметных персонажей в многосерийных лентах «Закон и порядок» и «Час Волкова». К настоящему моменту количество фильмов Алексея Овсянникова достигает отметки пятьдесят. В основном, это криминальные и военные ленты. Достаточно запоминающимся оказался образ матроса Семы в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Дальнейшую известность актеру принес кинофильм «Метро». Также заметной стала роль Алексея Овсянникова в кинофильме «Скиф», вышедшем в 2017 году. В нем он сыграл Лучезара. В 2018 году на киноэкраны вышла биографическая лента о военном конструкторе Михаиле Кошкине. В этом фильме Алексею Овсянникову досталась небольшая, но очень яркая роль немца Гоззо. Помимо киносъемок, актер часто появляется в телерекламе и участвует в озвучке различных проектов.