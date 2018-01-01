Танец с саблями (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Знаменитый армянский композитор Арам Хачатурян под жутким давлением придумывает «Танец с саблями», одну из самых известных частей балета «Гаянэ» — драма о творчестве режиссера «Керосина» и «Турецкого седла» Юсупа Разыкова. 1942 год. Эвакуированный Кировский театр ставит балет «Гаянэ», но произведение подвергается постоянным правкам — их требуют как балетмейстер, так и государственная цензура. Арам Хачатурян, автор музыки к постановке, страдает от язвы желудка и пытается работать. Московский цензор Пушков когда-то учился с ним в консерватории, а теперь норовит вставить палки в колеса, съедаемый завистью. Для этого он пользуется назревающей в труппе драмой: в Хачатуряна влюблена прима-балерина, о которой мечтает несчастный саксофонист.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- АКАктёр
Амбарцум
Кабанян
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- НСАктриса
Ника
Сафонова
- Актриса
Инна
Степанова
- ИРАктёр
Иван
Рыжиков
- ВСАктёр
Вадим
Сквирский
- АНАктёр
Алексей
Назаров
- АНАктёр
Арман
Навасардян
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ККПродюсер
Карен
Казарян
- ТМПродюсер
Тигран
Манасян
- АМПродюсер
Арсен
Меликян
- ЕГХудожница
Екатерина
Гмыря
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский