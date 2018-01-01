Wink
Фильмы
Таможня дает добро
Актёры и съёмочная группа фильма «Таможня дает добро»

Режиссёры

Дэни Бун

Дэни Бун

Dany Boon
Режиссёр

Актёры

Бенуа Пульворд

Бенуа Пульворд

Benoît Poelvoorde
АктёрRuben Vandevoorde
Дэни Бун

Дэни Бун

Dany Boon
АктёрMathias Ducatel
Кристел Педринелли

Кристел Педринелли

Christel Pedrinelli
АктрисаOlivia Vandevoorde
Карин Вьяр

Карин Вьяр

Karin Viard
АктрисаIrène Janus
Хоаким Ледеганк

Хоаким Ледеганк

Joachim Ledeganck
АктёрLéopold Vandevoorde
Филипп Маньян

Филипп Маньян

Philippe Magnan
АктёрLe divisionnaire Mercier
Жули Бернар

Жули Бернар

Julie Bernard
АктрисаLouise Vandevoorde
Надеж Боссон-Диань

Надеж Боссон-Диань

Nadège Beausson-Diagne
АктрисаNadia Bakari
Жан-Поль Дермон

Жан-Поль Дермон

Jean-Paul Dermont
АктёрLe père Vandevoorde
Зинедин Суалем

Зинедин Суалем

Zinedine Soualem
АктёрLucas Pozzi

Сценаристы

Дэни Бун

Дэни Бун

Dany Boon
Сценарист
Яэль Бун

Яэль Бун

Yaël Boon
Сценарист

Продюсеры

Жером Сейду

Жером Сейду

Jérôme Seydoux
Продюсер
Эрик Юбер

Эрик Юбер

Eric Hubert
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Даниил Бледный

Даниил Бледный

Актёр дубляжа
Владимир Герасимов

Владимир Герасимов

Актёр дубляжа

Художники

Жан-Даниэль Вюйермоз

Жан-Даниэль Вюйермоз

Jean-Daniel Vuillermoz
Художник

Монтажёры

Люк Барнье

Люк Барнье

Luc Barnier
Монтажёр

Операторы

Пьер Аим

Пьер Аим

Pierre Aïm
Оператор

Композиторы

Филипп Ромби

Филипп Ромби

Philippe Rombi
Композитор