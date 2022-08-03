Таможня дает добро
Фильмы
Таможня дает добро

Таможня дает добро (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.72010, Rien à déclarer
Комедия103 мин12+

О фильме

История двух недотеп-таможенников, француза и бельгийца. Не испытывая особой приязни друг к другу, они, тем не менее, вынуждены стать напарниками и принимать участие в рискованной операции…

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таможня дает добро»