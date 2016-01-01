Такса
Wink
Фильмы
Такса

Такса (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.82016, Wiener-Dog
Драмы, Комедии79 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Трогательная, вместе с тем наполненная сарказмом история путешествия таксы от хозяина к хозяину. Четыре человеческих судьбы связаны одним питомцем: собаке приходится быть послушной няней, психологом, а очередной хозяин вообще крадет таксу и пускается с ней в авантюру. В итоге, невинный пес становится свидетелем полного спектра человеческих переживаний. Удастся ли таксе выжить в этом круговороте событий?

Такса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Такса»

Всё