Такса (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Трогательная, вместе с тем наполненная сарказмом история путешествия таксы от хозяина к хозяину. Четыре человеческих судьбы связаны одним питомцем: собаке приходится быть послушной няней, психологом, а очередной хозяин вообще крадет таксу и пускается с ней в авантюру. В итоге, невинный пес с�тановится свидетелем полного спектра человеческих переживаний. Удастся ли таксе выжить в этом круговороте событий?





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