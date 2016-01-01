Такса (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.82016, Wiener-Dog
Драмы, Комедии79 мин18+
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Сюжет
Трогательная, вместе с тем наполненная сарказмом история путешествия таксы от хозяина к хозяину. Четыре человеческих судьбы связаны одним питомцем: собаке приходится быть послушной няней, психологом, а очередной хозяин вообще крадет таксу и пускается с ней в авантюру. В итоге, невинный пес с�тановится свидетелем полного спектра человеческих переживаний. Удастся ли таксе выжить в этом круговороте событий?
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ТСРежиссёр
Тодд
Солондз
- Актриса
Грета
Гервиг
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- ЗМАктриса
Заша
Мэмет
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актёр
Киран
Калкин
- КНАктёр
Китон
Найджел Кук
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- Актриса
Жюли
Дельпи
- РГАктёр
Ригоберто
Гарсиа
- АААктёр
Аральдо
Альварес
- ТССценарист
Тодд
Солондз
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Кристин
Вачон
- ДДПродюсер
Дэвид
Дистенфелд
- ДИПродюсер
Дэвид
Инохоса
- МУХудожник
Макс
Уиксом
- ДРХудожница
Дэниэл
Р. Керстинг
- ЭЛОператор
Эдвард
Лахман
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Лавино