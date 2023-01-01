Сын полка
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Сын полка

Сын полка (фильм, 1946) смотреть онлайн

9.31946, Сын полка
Драма, Военный75 мин6+

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О фильме

В лесу в снарядной воронке советские разведчики-артиллеристы находят оборванного, голодного крестьянского мальчика Ваню Солнцева. Они берут Ваню с собой в артиллерийский полк. Командир батареи капитан Енакиев запрещает оставлять мальчика на передовой позиции и приказывает отправить его в тыл. По дороге в штаб фронта Ваня сбегает от сопровождающего его разведчика Биденко. В поисках командира, который мог бы отменить приказ капитана, Ваня случайно встречается с самим Енакиевым. Капитан оставляет смелого паренька на батарее. Постепенно Енакиев привязывается к мальчику и решает усыновить его.

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
75 мин / 01:15

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