Сын полка (фильм, 1946) смотреть онлайн
9.31946, Сын полка
Драма, Военный75 мин6+
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О фильме
В лесу в снарядной воронке советские разведчики-артиллеристы находят оборванного, голодного крестьянского мальчика Ваню Солнцева. Они берут Ваню с собой в артиллерийский полк. Командир батареи капитан Енакиев запрещает оставлять мальчика на передовой позиции и приказывает отправить его в тыл. По дороге в штаб фронта Ваня сбегает от сопровождающего его разведчика Биденко. В поисках командира, который мог бы отменить приказ капитана, Ваня случайно встречается с самим Енакиевым. Капитан оставляет смелого паренька на батарее. Постепенно Енакиев привязывается к мальчику и решает усыновить его.
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Рейтинг
- ЮЯАктёр
Юрий
Янкин
- АМАктёр
Александр
Морозов
- ГПАктёр
Григорий
Плужник
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- НЯАктёр
Николай
Яхонтов
- ПВАктёр
Павел
Волков
- АААктёр
Аркадий
Аркадьев
- НВАктёр
Николай
Волков
- АТАктёр
Александр
Тимонтаев
- СГАктриса
Софья
Гаррель
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- Актёр
Станислав
Чекан
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- ВКСценарист
Валентин
Катаев
- ПБХудожник
Петр
Бейтнер