Сын полка (фильм, 1946) смотреть онлайн

В лесу в снарядной воронке советские разведчики-артиллеристы находят оборванного, голодного крестьянского мальчика Ваню Солнцева. Они берут Ваню с собой в артиллерийский полк. Командир батареи капитан Енакиев запрещает оставлять мальчика на передовой позиции и приказывает отправить его в тыл. По дороге в штаб фронта Ваня сбегает от сопровождающего его разведчика Биденко. В поисках командира, который мог бы отменить приказ капитана, Ваня случайно встречается с самим Енакиевым. Капитан оставляет смелого паренька на батарее. Постепенно Енакиев привязывается к мальчику и решает усыновить его.



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