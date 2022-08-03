Свора
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Свора

Свора (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Afterwards
Ужасы, Комедия87 мин18+

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О фильме

Увлекательная поездка на заброшенный остров обернулась настоящим кошмаром для веселой компании подростков. Пребывая в уверенности, что вокруг никого нет, друзья решают воспользоваться всеми преимуществами уединения и оторваться по полной программе! Неожиданно они подвергаются нападению диких собак, обосновавшихся на этом острове. Очень скоро, загнанные в угол подростки понимают, что имеют дело не с простыми собаками.

Страна
ЮАР, США, Германия
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свора»