Свора (фильм, 2006) смотреть онлайн

Увлекательная поездка на заброшенный остров обернулась настоящим кошмаром для веселой компании подростков. Пребывая в уверенности, что вокруг никого нет, друзья решают воспользоваться всеми преимуществами уединения и оторваться по полной программе! Неожиданно они подвергаются нападению диких собак, обосновавшихся на этом острове. Очень скоро, загнанные в угол подростки понимают, что имеют дело не с простыми собаками.

