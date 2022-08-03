Свора (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Afterwards
Ужасы, Комедия87 мин18+
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О фильме
Увлекательная поездка на заброшенный остров обернулась настоящим кошмаром для веселой компании подростков. Пребывая в уверенности, что вокруг никого нет, друзья решают воспользоваться всеми преимуществами уединения и оторваться по полной программе! Неожиданно они подвергаются нападению диких собак, обосновавшихся на этом острове. Очень скоро, загнанные в угол подростки понимают, что имеют дело не с простыми собаками.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- НМРежиссёр
Николас
Мастандреа
- Актриса
Мишель
Родригес
- ОХАктёр
Оливер
Хадсон
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- ЭЛАктёр
Эрик
Лайвли
- Актёр
Хилл
Харпер
- НБАктёр
Ник
Борэйни
- ЛШАктриса
Лиза-Мари
Шнайдер
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- ММПродюсер
Марианн
Маддалена
- КВПродюсер
Карен
Вундла
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- СГАктриса дубляжа
Софья
Горшкова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс