Свингеры
Wink
Фильмы
Свингеры

Свингеры (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.12021, Свингеры
Комедия, Мелодрама92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Новогодняя комедия о необычном сексуальном эксперименте. В главных ролях Дмитрий Нагиев и Ирина Пегова.

Работница аптеки Ирина пытается устроить романтический вечер с любимым мужем Андреем — врачом-пульмонологом. Однако уставшего от работы мужчину совсем не интересует интимная жизнь. Посмотрев передачу с известным сексологом, женщина решает взять дело в свои руки и регистрируется на сайте свингеров. Тем временем состоятельный бизнесмен Игорь уговаривает свою девушку Ольгу получить новый сексуальный опыт и договаривается о встрече с Ириной и Андреем. В новогоднюю ночь две парочки встречаются, чтобы устроить жаркую вечеринку.

Хотите узнать, что из этого выйдет? Тогда включайте комедию «Свингеры» — фильм 2021 смотреть онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Страна
Россия, Латвия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свингеры»