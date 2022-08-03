Свингеры (фильм, 2021) смотреть онлайн
Новогодняя комедия о необычном сексуальном эксперименте. В главных ролях Дмитрий Нагиев и Ирина Пегова.
Работница аптеки Ирина пытается устроить романтический вечер с любимым мужем Андреем — врачом-пульмонологом. Однако уставшего от работы мужчину совсем не интересует интимная жизнь. Посмотрев передачу с известным сексологом, женщина решает взять дело в свои руки и регистрируется на сайте свингеров. Тем временем состоятельный бизнесмен Игорь уговаривает свою девушку Ольгу получить новый сексуальный опыт и договаривается о встрече с Ириной и Андреем. В новогоднюю ночь две парочки встречаются, чтобы устроить жаркую вечеринку.
- АЭРежиссёр
Андрейс
Экис
- ДФРежиссёр
Дмитрий
Фикс
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актёр
Илья
Носков
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- Актриса
Дарья
Руденок
- Актёр
Алексей
Бояджи
- ВКАктёр
Виктор
Кузин
- ВБСценарист
Виктория
Бугаева
- СССценарист
Слава
Сэ
- АЭСценарист
Андрейс
Экис
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- СФПродюсер
Сергей
Фикс
- АЭПродюсер
Андрейс
Экис
- КАПродюсер
Кристианс
Алхимионокс
- ЯБХудожница
Янина
Боуден
- ЮБОператор
Юрий
Бехтерев
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный