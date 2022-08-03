Новогодняя комедия о необычном сексуальном эксперименте. В главных ролях Дмитрий Нагиев и Ирина Пегова.



Работница аптеки Ирина пытается устроить романтический вечер с любимым мужем Андреем — врачом-пульмонологом. Однако уставшего от работы мужчину совсем не интересует интимная жизнь. Посмотрев передачу с известным сексологом, женщина решает взять дело в свои руки и регистрируется на сайте свингеров. Тем временем состоятельный бизнесмен Игорь уговаривает свою девушку Ольгу получить новый сексуальный опыт и договаривается о встрече с Ириной и Андреем. В новогоднюю ночь две парочки встречаются, чтобы устроить жаркую вечеринку.



Хотите узнать, что из этого выйдет? Тогда включайте комедию «Свингеры» — фильм 2021 смотреть онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

