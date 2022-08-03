Свадебный разгром
Wink
Фильмы
Свадебный разгром

Свадебный разгром (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.52011, A Few Best Men
Мелодрама, Комедия92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Как празднуют свадьбу в Австралии? Да круче, чем новый год в России. Шикарная церемония, море алкоголя и тройка верных друзей, решивших оторваться на полную катушку. Сможет ли настоящая любовь пережить эти испытания?

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебный разгром»