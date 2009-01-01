Сутенер (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.52009, Le mac
Комедии, Криминал88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Его зовут Жильбер Шапель и он успешный банкир. В один прекрасный день его жизнь круто меняется! Оказывается, у Жильбера есть брат-близнец, который является опасным преступником и сутенером. Полицейские разыскали Жильбера и предложили ему необычную сделку! Жильбер сыграет роль своего брата и �у него всего 36 часов на превращение из банкира в сутенера!
Сутенер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПБРежиссёр
Паскаль
Бурдьо
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- ЖМАктёр
Жильбер
Мелки
- КМАктриса
Кармен
Маура
- АМАктёр
Арсен
Моска
- ДПАктёр
Джо
Престиа
- КДАктриса
Каталина
Денис
- АФАктёр
Ален
Фромаже
- ЛБАктёр
Лоран
Бато
- ДМАктёр
Дуду
�Маста
- ТЖСценарист
Тома
Жилу
- ТЛСценарист
Тома
Лангманн
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ЭМПродюсер
Эммануэль
Монтама
- МППродюсер
Мишель
Петен
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали