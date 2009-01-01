Сутенер
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Сутенер

Сутенер (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.52009, Le mac
Комедии, Криминал88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Его зовут Жильбер Шапель и он успешный банкир. В один прекрасный день его жизнь круто меняется! Оказывается, у Жильбера есть брат-близнец, который является опасным преступником и сутенером. Полицейские разыскали Жильбера и предложили ему необычную сделку! Жильбер сыграет роль своего брата и у него всего 36 часов на превращение из банкира в сутенера!

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сутенер»

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