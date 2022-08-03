Суперсемейка (фильм, 2004) смотреть онлайн

Лучший анимационный фильм 2004 года по версии Американской киноакадемии. В одном из городов США супергерои объявлены вне закона и вынуждены скрывать свои способности, притворяясь рядовыми гражданами. Однако когда над страной нависает реальная угроза, суперсемейка Парр решает выйти из тени.

