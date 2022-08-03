Суперсемейка
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Суперсемейка

Суперсемейка (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.12004, The Incredibles
Мультфильм, Боевик110 мин6+

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О фильме

Лучший анимационный фильм 2004 года по версии Американской киноакадемии. В одном из городов США супергерои объявлены вне закона и вынуждены скрывать свои способности, притворяясь рядовыми гражданами. Однако когда над страной нависает реальная угроза, суперсемейка Парр решает выйти из тени.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперсемейка»