Суперсемейка (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.12004, The Incredibles
Мультфильм, Боевик110 мин6+
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О фильме
Лучший анимационный фильм 2004 года по версии Американской киноакадемии. В одном из городов США супергерои объявлены вне закона и вынуждены скрывать свои способности, притворяясь рядовыми гражданами. Однако когда над страной нависает реальная угроза, суперсемейка Парр решает выйти из тени.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Брэд
Бёрд
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- Актриса
Холли
Хантер
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Джейсон
Ли
- ДЛАктёр
Доминик
Луи
- ТНАктёр
Тедди
Ньютон
- ДСАктриса
Джин
Синсере
- ИФАктёр
Илай
Фучиле
- МЭАктриса
Маив
Эндрюс
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Сценарист
Брэд
Бёрд
- ДУПродюсер
Джон
Уокер
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- КРПродюсер
Кори
Рэй
- КСПродюсер
Кэтрин
Сарафьян
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Белов
- АСАктриса дубляжа
Александра
Сыдорук
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Козик
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- РЭХудожник
Ральф
Эгглстон
- СШМонтажёр
Стефен
Шаффер
- ЭХОператор
Эндрю
Хименез
- ДЛОператор
Джанет
Лукрой
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино