Супер крейзи
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Супер крейзи

Супер крейзи (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Re loca
Комедия91 мин18+

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О фильме

Устав от привычной жизни, Пилар пускается во все тяжкие: начинает говорить всe, что на самом деле думает, и делать то, о чем давно мечтала. Жизнь вокруг нее встает с ног на голову.

Страна
Аргентина
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супер крейзи»