Фильм Сумерки 1 (2008)
О фильме
Одержимая любовь смертной школьницы и вампира. Звездный дуэт Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона в первой части легендарной саги о вампирах по мотивам романов Стефани Майер.
По семейным обстоятельствам Белла вынуждена переехать к отцу в небольшой городок Форкс, один из самых дождливых в Соединенных Штатах. В новой школе соседом Беллы по парте оказывается загадочный парень, который с первого дня привлекает ее внимание. От одноклассников она узнает о таинственном семействе Калленов, которые держатся особняком, и красавчик Эдвард — один из них. Вскоре молодые люди сближаются, и Белла не успевает опомниться, как влюбляется в вампира-вегетарианца. Тем временем появляются новости, что в окрестностях Форкса гибнут люди, а Белла готовится к знакомству с семьей бойфренда-вампира. Чем обернется желание смертной девушки стать частью иного мира?
- КХРежиссёр
Кэтрин
Хардвик
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актриса
Анна
Кендрик
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- Актёр
Питер
Фачинелли
- РЛАктриса
Рашель
Лефевр
- Актёр
Кэм
Жиганде
- МРСценарист
Мелисса
Розенберг
- СМСценарист
Стефани
Майер
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ДМПродюсер
Джэми
Маршалл
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Корабельник
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЙФХудожник
Йен
Филлипс
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл