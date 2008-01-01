Фильм Сумерки 1 (2008)

Одержимая любовь смертной школьницы и вампира. Звездный дуэт Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона в первой части легендарной саги о вампирах по мотивам романов Стефани Майер.



По семейным обстоятельствам Белла вынуждена переехать к отцу в небольшой городок Форкс, один из самых дождливых в Соединенных Штатах. В новой школе соседом Беллы по парте оказывается загадочный парень, который с первого дня привлекает ее внимание. От одноклассников она узнает о таинственном семействе Калленов, которые держатся особняком, и красавчик Эдвард — один из них. Вскоре молодые люди сближаются, и Белла не успевает опомниться, как влюбляется в вампира-вегетарианца. Тем временем появляются новости, что в окрестностях Форкса гибнут люди, а Белла готовится к знакомству с семьей бойфренда-вампира. Чем обернется желание смертной девушки стать частью иного мира?



