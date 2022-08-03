Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Мюзикл, Драма111 мин18+
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О фильме
Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный брадобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду, прелесть его жены также оценил сластолюбивый судья Терпин — и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. Пятнадцать лет спустя, Баркер бежал с каторги, под именем Суини Тодда добрался до Лондона — и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Тодд был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Алан
Рикман
- Актёр
Тимоти
Сполл
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- ДКАктёр
Джейми
Кэмпбелл Бауэр
- ЛМАктриса
Лора
Мишель Келли
- ДВАктриса
Джейн
Вайзенер
- ЭСАктёр
Эд
Сандерс
- ГМАктриса
Грейси
Мэй
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- ХВСценарист
Хью
Вилер
- КБСценарист
Кристофер
Бонд
- ДЛПродюсер
Джон
Логан
- Продюсер
Лори
МакДональд
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- ГФХудожник
Гари
Фриман
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- Оператор
Дариуш
Вольски