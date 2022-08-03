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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Мюзикл, Драма111 мин18+

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О фильме

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный брадобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду, прелесть его жены также оценил сластолюбивый судья Терпин — и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. Пятнадцать лет спустя, Баркер бежал с каторги, под именем Суини Тодда добрался до Лондона — и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Тодд был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Мюзикл, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»