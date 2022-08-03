Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (фильм, 2007) смотреть онлайн

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный брадобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду, прелесть его жены также оценил сластолюбивый судья Терпин — и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. Пятнадцать лет спустя, Баркер бежал с каторги, под именем Суини Тодда добрался до Лондона — и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Тодд был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам...

