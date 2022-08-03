Судья Дредд (фильм, 1995) смотреть онлайн

Экранизация культового комикса о суровом, но справедливом страже порядка.



Фантастический боевик «Судья Дредд» (2012) будет особенно приятно смотреть онлайн в хорошем качестве на сайте Wink.



В жестоком мире будущего улицы захватили преступники, убийцы, наркоманы и вооруженные группировки. За порядок в этом хаосе борются судьи, наделенные полномочиями и полицейского, и судьи, и палача. Самый крутой из них — «Судья Дредд», скрывающий свое лицо под шлемом. Вместе с курсантом Андерсон он выходит на след крупных наркоторговцев и не раздумывая отправляется в логово банды, где попадает в западню… Смогут ли герои выбраться живыми из ловушки наркокартеля? Спешите смотреть онлайн, чтобы узнать.



Чтобы следить за приключениями героев, рекомендуем фильм 2012 года «Судья Дредд» смотреть онлайн в HD качестве на нашем сайте.

