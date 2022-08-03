Судья Дредд (фильм, 1995) смотреть онлайн
О фильме
Экранизация культового комикса о суровом, но справедливом страже порядка.
В жестоком мире будущего улицы захватили преступники, убийцы, наркоманы и вооруженные группировки. За порядок в этом хаосе борются судьи, наделенные полномочиями и полицейского, и судьи, и палача. Самый крутой из них — «Судья Дредд», скрывающий свое лицо под шлемом. Вместе с курсантом Андерсон он выходит на след крупных наркоторговцев и не раздумывая отправляется в логово банды, где попадает в западню… Смогут ли герои выбраться живыми из ловушки наркокартеля?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- Режиссёр
Дэнни
Кэннон
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- Актёр
Роб
Шнайдер
- Актёр
Юрген
Прохнов
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- Актриса
Дайан
Лэйн
- ДМАктриса
Джоэнна
Майлз
- ДЧАктриса
Джоан
Чэнь
- БГАктёр
Бальтазар
Гетти
- МРАктёр
Морис
Роевз
- СЕСценарист
Стивен
Е. де Соуза
- ДВСценарист
Джон
Вагнер
- КЭСценарист
Карлос
Эскуэрра
- Сценарист
Майкл
Де Лука
- ЧЛПродюсер
Чарльз
Липпинкотт
- БМПродюсер
Бо
Маркс
- ТМПродюсер
Тони
Мунафо
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- ЭПХудожница
Эмма
Потьюс
- ДВХудожник
Джанни
Версаче
- ПЯХудожник
Питер
Янг
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри