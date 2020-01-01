Судьба диверсанта
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Судьба диверсанта
8.22020, Судьба диверсанта
Драма, Военный112 мин16+

Судьба диверсанта (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Картина посвящена подвигам советских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Образ главного героя железнодорожника Алеся Арловича собирательный, но в его основе — судьба советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.

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Страна
Россия, Беларусь
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Судьба диверсанта»