Судьба диверсанта (фильм, 2020) смотреть онлайн

Картина посвящена подвигам советских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Образ главного героя железнодорожника Алеся Арловича собирательный, но в его основе — судьба советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.



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