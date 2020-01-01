Судьба диверсанта (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Картина посвящена подвигам советских подпольщиков и партизан, героически сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Образ главного героя железнодорожника Алеся Арловича собирательный, но в его основе — судьба советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего самую крупную сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Астрахан
- АИРежиссёр
Артур
Ильиных
- АСАктёр
Алексей
Суренский
- Актёр
Андрей
Смоляков
- АСАктёр
Александр
Семчев
- ВТАктёр
Владимир
Тимофеев
- ВВАктёр
Виктор
Васильев
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- ЛГАктриса
Лиана
Гриба
- МЖАктёр
Михаил
Жмако
- ОКАктёр
Олег
Коц
- АТАктёр
Александр
Ткаченок
- ПМСценарист
Павел
Могилин
- Продюсер
Дмитрий
Астрахан
- ВКПродюсер
Владимир
Карачевский
- СКХудожница
Светлана
Куликовская
- ВММонтажёр
Варвара
Матросова
- АРОператор
Александр
Рудь
- ГБКомпозитор
Глеб
Белкин