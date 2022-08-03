Строго на Запад (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Slow West
Приключения, Боевик80 мин18+
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О фильме
История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего в опасном путешествии вдоль всей американской границы 16-летнего паренька по имени Джей Кавендиш. Джей разыскивает девушку, в которую влюблен.
СтранаВеликобритания, Новая Зеландия
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Маклин
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Бен
Мендельсон
- КПАктриса
Карен
Писториус
- РМАктёр
Рори
МакКанн
- ЭРАктёр
Эдвин
Райт
- МУАктёр
Майкл
Уолли
- ЭРАктёр
Эндрю
Робертт
- МСАктриса
Мадлен
Сами
- БСАктёр
Брайан
Серджент
- ДМСценарист
Джон
Маклин
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- РГПродюсер
Рэйчел
Гарднер
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ККХудожница
Кирсти
Камерон
- РГМонтажёр
Роланд
Галуа
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- РРОператор
Робби
Райан
- ДККомпозитор
Джед
Курзель