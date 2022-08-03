Строго на Запад
Wink
Фильмы
Строго на Запад

Строго на Запад (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Slow West
Приключения, Боевик80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего в опасном путешествии вдоль всей американской границы 16-летнего паренька по имени Джей Кавендиш. Джей разыскивает девушку, в которую влюблен.

Страна
Великобритания, Новая Зеландия
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Строго на Запад»