Стриптизерши (фильм, 2019) смотреть онлайн

Финансовый кризис заставляет работниц стрип-клуба искать альтернативные источники дохода — не всегда легальные. Криминальное драмеди по реальным событиям с Дженнифер Лопес, Джулией Стайлз, Лиззо и Карди Би.



Стриптиз — неблагодарное занятие. Дестини знает об этом не понаслышке: конкуренция на рынке убийственная, клиенты бывают просто отвратительные, а большую часть денег приходится отстегивать начальству. Однако у Дестини появляется опытная наставница Рамона, которая рада поделиться с ней секретами мастерства. Вместе они начинают зарабатывать больше, чем когда-либо, но тут случается непредвиденное — финансовый кризис 2008 года. Дестини беременеет, уходит из клуба Рамоны, но через несколько лет возвращается, не сумев найти другой работы. Теперь воротилы с Уолл-стрит стали куда прижимистее, но Рамона знает, как их развести на кругленькую сумму. Однако чем больше нажива, тем серьезнее риски.



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