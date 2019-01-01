Стриптизерши (фильм, 2019) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Финансовый кризис заставляет работниц стрип-клуба искать альтернативные источники дохода — не всегда легальные. Криминальное драмеди по реальным событиям с Дженнифер Лопес, Джулией Стайлз, Лиззо и Карди Би.
Стриптиз — неблагодарное занятие. Дестини знает об этом не понаслышке: конкуренция на рынке убийственная, клиенты бывают просто отвратительные, а большую часть денег приходится отстегивать начальству. Однако у Дестини появляется опытная наставница Рамона, которая рада поделиться с ней секретами мастерства. Вместе они начинают зарабатывать больше, чем когда-либо, но тут случается непредвиденное — финансовый кризис 2008 года. Дестини беременеет, уходит из клуба Рамоны, но через несколько лет возвращается, не сумев найти другой работы. Теперь воротилы с Уолл-стрит стали куда прижимистее, но Рамона знает, как их развести на кругленькую сумму. Однако чем больше нажива, тем серьезнее риски.
Какие последствия ожидают героинь, расскажут «Стриптизерши» — фильм 2019 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Стриптизерши смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЛСРежиссёр
Лорин
Скафария
- КВАктриса
Констанс
Ву
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актриса
Джулия
Стайлз
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- ЛРАктриса
Лили
Рейнхарт
- ЛАктриса
Лиззо
- КБАктриса
Карди
Би
- МРАктриса
Мерседес
Руэль
- ТЛАктриса
Трейс
Лисетт
- ААктёр
Ашер
- ЛССценарист
Лорин
Скафария
- ДПСценарист
Джессика
Пресслер
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- АХАктриса дубляжа
Антонина
Хижняк
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Киселева
- ТБОператор
Тодд
Банхазл