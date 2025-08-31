Стрелок (фильм, 1993) смотреть онлайн

Стрелок
1993, Gunmen
Боевик, Триллер0+

О фильме

Фильм «Стрелок» — драматичный криминальный триллер с Кристофером Ламбертом о безумной гонке за огромными деньгами. Проект сочетает элементы экшена и психологического противостояния на фоне экзотических локаций.

Мошенник Дени Сервиго становится главной фигурой в поисках 400 миллионов долларов, украденных его братом у наркобарона. За ним охотятся как агент федеральной службы, так и наемники криминального авторитета. Вынужденный союз с одним из преследователей приводит к опасному путешествию по Южной Америке. Главным героям предстоит найти спрятанный куш, постоянно скрываясь от погони и преодолевая опасности.

«Стрелок» — фильм о том, что в борьбе за чужими деньгами каждый становится заложником обстоятельств, которые лишь плодят число жертв.

Страна
США, Мексика
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стрелок»