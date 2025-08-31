Стрелок (фильм, 1993) смотреть онлайн
Фильм «Стрелок» — драматичный криминальный триллер с Кристофером Ламбертом о безумной гонке за огромными деньгами. Проект сочетает элементы экшена и психологического противостояния на фоне экзотических локаций.
Мошенник Дени Сервиго становится главной фигурой в поисках 400 миллионов долларов, украденных его братом у наркобарона. За ним охотятся как агент федеральной службы, так и наемники криминального авторитета. Вынужденный союз с одним из преследователей приводит к опасному путешествию по Южной Америке. Главным героям предстоит найти спрятанный куш, постоянно скрываясь от погони и преодолевая опасности.
«Стрелок» — фильм о том, что в борьбе за чужими деньгами каждый становится заложником обстоятельств, которые лишь плодят число жертв.
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- Актёр
Дэнис
Лири
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- РСАктёр
Ричард
С. Сарафьян
- ДЧАктёр
Джеймс
Чок
- РХАктёр
Роберт
Харпер
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- СКАктриса
Сэлли
Кёркленд
- ББАктриса
Бренда
Бакки
- Актёр
Кадим
Хардисон
- Актёр
Патрик
Стюарт
- Сценарист
Стивен
Соммерс
- ДФПродюсер
Джон
Флок
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ЭЭХудожник
Энрике
Эстевес
- ЙУХудожник
Йен
Уитэйкер
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- МСХудожник
Майкл
Сеймур
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни