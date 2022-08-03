Стратегия Оппенгеймера (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer
Триллер, Драма113 мин18+
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О фильме
Уже немолодой Норман Оппенгеймер из кожи вон лезет, чтобы обзавестись полезными контактами и связями. Однажды ему везeт, и он завязывает личное знакомство с замминистра Израиля. Три года спустя этот политик становится премьер-министром, и жизнь Нормана резко меняется.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Джозеф
Седар
- Актёр
Ричард
Гир
- ЛААктёр
Лиор
Ашкенази
- Актёр
Хэнк
Азария
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Дэн
Стивенс
- ЙААктёр
Йехуда
Альмагор
- НРАктриса
Нета
Рискин
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- ДССценарист
Джозеф
Седар
- Продюсер
Миранда
Бэйли
- ЛИПродюсер
Лоуренс
Ингли
- ОМПродюсер
Орен
Муверман
- БАМонтажёр
Брайан
А. Кейтс
- ЯШОператор
Ярон
Шарф
- ДМКомпозитор
Дзюн
Миякэ