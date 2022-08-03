Стратегия Оппенгеймера
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Стратегия Оппенгеймера

Стратегия Оппенгеймера (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer
Триллер, Драма113 мин18+

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О фильме

Уже немолодой Норман Оппенгеймер из кожи вон лезет, чтобы обзавестись полезными контактами и связями. Однажды ему везeт, и он завязывает личное знакомство с замминистра Израиля. Три года спустя этот политик становится премьер-министром, и жизнь Нормана резко меняется.

Страна
США, Израиль
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb