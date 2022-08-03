Стратегия Оппенгеймера (фильм, 2016) смотреть онлайн

Уже немолодой Норман Оппенгеймер из кожи вон лезет, чтобы обзавестись полезными контактами и связями. Однажды ему везeт, и он завязывает личное знакомство с замминистра Израиля. Три года спустя этот политик становится премьер-министром, и жизнь Нормана резко меняется.

