Страсти Христовы (фильм, 2004) смотреть онлайн

Последние двенадцать часов из жизни Иисуса Христа, описывающие его земные страдания. Амбициозный пеплум Мэла Гибсона, чемпион мирового кинопроката.



События, в последствии ставшие главной историей человеческого рода на века, произошли приблизительно два тысячелетия назад. После Тайной вечери Иисуса, человека, который называл себя «сыном Бога» и творил чудеса, берут под стражу в Гефсиманском саду. Он предстает перед Понтием Пилатом, префектом Иудеи, как преступник, и римский прокуратор должен решить его судьбу. Иисус будет жестоко осужден, он вынесет бичевание и поругание толпы, на голову его наденут терновый венец. За грубыми издевательствами последует тяжелый путь на Голгофу с крестом на плечах, уже вынесших немыслимые страдания. За ним — распятие.



«Страсти Христовы» — фильм 2004 года о вере, боли и искуплении, который временами почти невыносимо смотреть — столь натуралистичны сцены мучений и страданий. И не важно, считаете ли вы себя верующим человеком или атеистом до мозга костей, едва ли картина оставит вас равнодушным.



Страсти Христовы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.