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Страсти Христовы (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Последние двенадцать часов из жизни Иисуса Христа, описывающие его земные страдания. Амбициозный пеплум Мэла Гибсона, чемпион мирового кинопроката.
События, в последствии ставшие главной историей человеческого рода на века, произошли приблизительно два тысячелетия назад. После Тайной вечери Иисуса, человека, который называл себя «сыном Бога» и творил чудеса, берут под стражу в Гефсиманском саду. Он предстает перед Понтием Пилатом, префектом Иудеи, как преступник, и римский прокуратор должен решить его судьбу. Иисус будет жестоко осужден, он вынесет бичевание и поругание толпы, на голову его наденут терновый венец. За грубыми издевательствами последует тяжелый путь на Голгофу с крестом на плечах, уже вынесших немыслимые страдания. За ним — распятие.
«Страсти Христовы» — фильм 2004 года о вере, боли и искуплении, который временами почти невыносимо смотреть — столь натуралистичны сцены мучений и страданий. И не важно, считаете ли вы себя верующим человеком или атеистом до мозга костей, едва ли картина оставит вас равнодушным.
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Рейтинг
- Режиссёр
Мэл
Гибсон
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- ММАктриса
Майя
Моргенштерн
- ХЖАктёр
Христо
Живков
- ФДАктёр
Франческо
Де Вито
- Актриса
Моника
Беллуччи
- МСАктёр
Маттиа
Сбраджа
- ТБАктёр
Тони
Берторелли
- ЛЛАктёр
Лука
Лионелло
- ХШАктёр
Христо
Шопов
- КДАктриса
Клаудия
Джерини
- Сценарист
Мэл
Гибсон
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- Продюсер
Мэл
Гибсон
- СМПродюсер
Стефен
МакЭвети
- НПХудожник
Наццарено
Пйана
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни