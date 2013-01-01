Странный Томас
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Странный Томас

Странный Томас (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Odd Thomas
Триллеры, Детективы18+

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Сюжет

Томас наделен даром (или проклятием) видеть мертвецов. Каждый их визит становится началом очередной охоты на убийцу — призраки ведут Томаса на помощь тем, кому еще рано расставаться с жизнью. О способности героя знают только самые близкие друзья и любимая девушка. С их помощью ему предстоит отвести большую беду от маленького городка в центре пустыни Мохаве.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Странный Томас»