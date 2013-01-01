Странный Томас (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Odd Thomas
Триллеры, Детективы18+
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Сюжет
Томас наделен даром (или проклятием) видеть мертвецов. Каждый их визит становится началом очередной охоты на убийцу — призраки ведут Томаса на помощь тем, кому еще рано расставаться с жизнью. О способности героя знают только самые близкие друзья и любимая девушка. С их помощью ему предстоит отвести большую беду от маленького городка в центре пустыни Мохаве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Соммерс
- Актриса
Леонор
Варела
- Актёр
Антон
Ельчин
- МПАктёр
Мэттью
Пейдж
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- НТАктёр
Нико
Торторелла
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ЭТАктриса
Эддисон
Тимлин
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- ЭСАктриса
Эшли
Соммерс
- КМАктриса
Кэйси
Мессер
- Сценарист
Стивен
Соммерс
- ДРСценарист
Дин
Р. Кунц
- Продюсер
Стивен
Соммерс
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- МАПродюсер
Майкл
Арата
- ДГХудожник
Джон
Гари Стил
- ДЧМонтажёр
Дэвид
Чесел