Wink
Фильмы
Страна призраков
Актёры и съёмочная группа фильма «Страна призраков»

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна призраков»

Режиссёры

Паскаль Ложье

Паскаль Ложье

Pascal Laugier
Режиссёр

Актёры

Кристал Рид

Кристал Рид

Crystal Reed
АктрисаAdult Beth
Милен Фармер

Милен Фармер

Mylène Farmer
АктрисаPauline
Анастасия Филлипс

Анастасия Филлипс

Anastasia Phillips
АктрисаAdult Vera
Эмилия Джонс

Эмилия Джонс

Emilia Jones
АктрисаYoung Beth
Тэйлор Хиксон

Тэйлор Хиксон

Taylor Hickson
АктрисаYoung Vera
Кевин Пауэр

Кевин Пауэр

Kevin Power
АктёрCandy Truck Woman
Роб Арчер

Роб Арчер

Rob Archer
АктёрFat Man
Мариам Бернштейн

Мариам Бернштейн

Mariam Bernstein
АктрисаJanet
Алисия Джонстон

Алисия Джонстон

Alicia Johnston
АктрисаCooper
Эрнесто Гриффит

Эрнесто Гриффит

Ernesto Griffith
АктёрSanford

Сценаристы

Паскаль Ложье

Паскаль Ложье

Pascal Laugier
Сценарист

Продюсеры

Йен Димерман

Йен Димерман

Ian Dimerman
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Буцкая

Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа
Алена Узлюк

Алена Узлюк

Актриса дубляжа
Алиса Гурьева

Алиса Гурьева

Актриса дубляжа

Художники

Бренда Шендер

Бренда Шендер

Brenda Shenher
Художница
Сара МакКадден

Сара МакКадден

Sara McCudden
Художница

Операторы

Дэнни Новак

Дэнни Новак

Danny Nowak
Оператор

Композиторы

Тодд Брайнтон

Тодд Брайнтон

Todd Bryanton
Композитор