Страна джунглей (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Братья Стэн и Лайон изо всех сил стараются оставаться востребованными в тайном мире бокса без перчаток. Стэн не может расплатиться с опасным криминальным авторитетом, и братья вынуждены мириться со случайным попутчиком на пути через всю страну ради прибыльного турнира. Пока Стэн готовит Лайона к жизненно важной схватке, череда разнообразных происшествий грозит разделить братьев, но их взаимная любовь и вера в прекрасное будущее помогают им справиться с невзгодами и доказывают, что с семьей шутки плохи.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Макс
Уинклер
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- НГАктёр
Нахим
Гарсиа
- Актёр
Фрэн
Кранц
- ПМАктёр
Патрик
М. Уолш
- ДМАктёр
Джонатан
Мэйджерс
- Актриса
Джессика
Барден
- МХАктриса
Мередит
Холцман
- НМАктёр
Ник
Маллен
- ТБСценарист
Теодор
Брессман
- ДБСценарист
Дэвид
Брэнсон Смит
- Сценарист
Макс
Уинклер
- ТБПродюсер
Теодор
Брессман
- ДДПродюсер
Джулс
Дэйли
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- МТХудожница
Мишель
Томпсон
- ТВМонтажёр
Томас
Венгрис
- ДГОператор
Дамиан
Гарсиа
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф