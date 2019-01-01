Страна джунглей
Wink
Фильмы
Страна джунглей
7.82019, Jungleland
Драмы86 мин18+

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Страна джунглей (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Братья Стэн и Лайон изо всех сил стараются оставаться востребованными в тайном мире бокса без перчаток. Стэн не может расплатиться с опасным криминальным авторитетом, и братья вынуждены мириться со случайным попутчиком на пути через всю страну ради прибыльного турнира. Пока Стэн готовит Лайона к жизненно важной схватке, череда разнообразных происшествий грозит разделить братьев, но их взаимная любовь и вера в прекрасное будущее помогают им справиться с невзгодами и доказывают, что с семьей шутки плохи.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна джунглей»

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