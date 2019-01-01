6.62019, The Shadow of Violence
Драмы, Криминал96 мин18+
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Стойкая броня (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Чтобы заработать на жизнь, бывший боксер Дуглас Армстронг по прозвищу Арм начинает работать на семью крупных наркоторговцев. Ему предстоит пройти тяжелое испытание на верность семье и сыну и своей новой семье маф�иози, когда он должен впервые убить человека.
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Информация
СтранаВеликобритания, Ирландия
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.8 IMDb