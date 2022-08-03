Стоянка (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.92017, The Layover
Мелодрама, Комедия84 мин18+
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О фильме
История весeлых и нецеломудренных похождений двух лучших подруг, решивших сбежать от повседневных проблем в тропическое путешествие. Но из-за штормового предупреждения их самолет неожиданно меняет курс, и, что еще хуже, девушки вступают в борьбу за одного красавца-попутчика.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Уильям
Х. Мэйси
- КААктриса
Кейт
Аптон
- Актриса
Александра
Даддарио
- МБАктёр
Мэтт
Барр
- МДАктёр
Мэтт
Джонс
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- ЭААктёр
Эми
Анеке
- ДНАктёр
Джо
Нуньес
- ЭСАктёр
Элвин
Сандерс
- Актёр
Роб
Кордри
- ДХСценарист
Дэвид
Хорнсби
- ЛКСценарист
Лэнс
Кралл
- ККПродюсер
Кет
Кьярвал
- АФПродюсер
Адам
Ф. Голдберг
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЛХудожница
Айеиша
Ли
- Оператор
Марк
Ирвин
- ЛХКомпозитор
Леа
Хэйвуд