Стоянка (фильм, 2017) смотреть онлайн

История весeлых и нецеломудренных похождений двух лучших подруг, решивших сбежать от повседневных проблем в тропическое путешествие. Но из-за штормового предупреждения их самолет неожиданно меняет курс, и, что еще хуже, девушки вступают в борьбу за одного красавца-попутчика.

