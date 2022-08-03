Стоянка
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Стоянка

Стоянка (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.92017, The Layover
Мелодрама, Комедия84 мин18+

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О фильме

История весeлых и нецеломудренных похождений двух лучших подруг, решивших сбежать от повседневных проблем в тропическое путешествие. Но из-за штормового предупреждения их самолет неожиданно меняет курс, и, что еще хуже, девушки вступают в борьбу за одного красавца-попутчика.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стоянка»