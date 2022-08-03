Статус: Обновлен (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Status Update
Фэнтези, Комедия101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После развода родителей старшеклассник Кайл переезжает с мамой в Коннектикут и очень тоскует вдали от отца и друзей. Надежду на лучшее в подростка вселяет уникальное мобильное приложение, способное исполнять любые желания. В один клик Кайл становится самым популярным парнем в новой школе.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Спир
- РЛАктёр
Росс
Линч
- ОХАктриса
Оливия
Холт
- Актёр
Харви
Гильен
- КИАктриса
Кортни
Итон
- ГСАктёр
Грегг
Салкин
- ББАктриса
Брэк
Бэссинджер
- МГАктриса
Мод
Грин
- МТАктёр
Маркиян
Тарасюк
- ЭХАктёр
Эндрю
Херр
- МАктёр
Мика
- ДФСценарист
Джейсон
Филарди
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Продюсер
Адам
Шенкман
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ИГАктёр дубляжа
Иван
Гришенков
- ЛКХудожница
Лоррэйн
Карсон
- ШВМонтажёр
Шон
Валла
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони