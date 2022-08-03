Статус: Обновлен (фильм, 2018) смотреть онлайн

После развода родителей старшеклассник Кайл переезжает с мамой в Коннектикут и очень тоскует вдали от отца и друзей. Надежду на лучшее в подростка вселяет уникальное мобильное приложение, способное исполнять любые желания. В один клик Кайл становится самым популярным парнем в новой школе.

