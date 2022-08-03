Статус: Обновлен
Wink
Фильмы
Статус: Обновлен

Статус: Обновлен (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Status Update
Фэнтези, Комедия101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После развода родителей старшеклассник Кайл переезжает с мамой в Коннектикут и очень тоскует вдали от отца и друзей. Надежду на лучшее в подростка вселяет уникальное мобильное приложение, способное исполнять любые желания. В один клик Кайл становится самым популярным парнем в новой школе.

Страна
Китай, Канада, США
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Статус: Обновлен»