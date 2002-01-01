Старая закалка
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Старая закалка

Старая закалка (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Old School
Комедия86 мин18+

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О фильме

Митчу, Френку и Берни уже за тридцатник, скоро они станут ответственными взрослыми, женятся, заведут семьи и найдут работу, а детство всe не перестаeт в них бурлить.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старая закалка»