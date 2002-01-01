Старая закалка (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Old School
Комедия86 мин18+
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О фильме
Митчу, Френку и Берни уже за тридцатник, скоро они станут ответственными взрослыми, женятся, заведут семьи и найдут работу, а детство всe не перестаeт в них бурлить.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Тодд
Филлипс
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Джереми
Пивен
- ЭПАктриса
Эллен
Помпео
- ПРАктриса
Перри
Ривз
- ДМАктёр
Джерод
Миксон
- Актёр
Рик
Гонсалес
- ПКАктёр
Патрик
Крэншо
- ККАктёр
Крэйг
Килборн
- Сценарист
Тодд
Филлипс
- САСценарист
Скот
Армстронг
- ДГПродюсер
Дэниэл
Голдберг
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- Продюсер
Тодд
Филлипс
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- НФХудожница
Нэнси
Фишер
- Оператор
Марк
Ирвин
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро