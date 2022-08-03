Стальной гигант
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Стальной гигант

Стальной гигант (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.41999, The Iron Giant
Мультфильм, Приключения83 мин6+

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О фильме

Жители тихой американской провинции становятся свидетелями ослепительной вспышки и падения огромного летающего объекта. Спустя несколько дней мальчуган по имени Хогарт Хьюз находит в окрестностях гигантского робота, прилетевшего на Землю из далекой космической галактики.

Страна
Великобритания, США, Чехия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стальной гигант»