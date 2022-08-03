Стальной гигант (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.41999, The Iron Giant
Мультфильм, Приключения83 мин6+
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О фильме
Жители тихой американской провинции становятся свидетелями ослепительной вспышки и падения огромного летающего объекта. Спустя несколько дней мальчуган по имени Хогарт Хьюз находит в окрестностях гигантского робота, прилетевшего на Землю из далекой космической галактики.
СтранаВеликобритания, США, Чехия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Брэд
Бёрд
- ЭМАктёр
Эли
Мариентал
- Актёр
Вин
Дизель
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актёр
Гарри
Конник мл.
- ДГАктёр
Джеймс
Гэммон
- Актриса
Клорис
Личмен
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- Актёр
Джон
Махони
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- ДЭАктёр
Джек
Эйнджел
- ТМСценарист
Тим
МакКэнлис
- БФСценарист
Брент
Форрестер
- Сценарист
Брэд
Бёрд
- ТХСценарист
Тед
Хьюз
- ДМПродюсер
Дес
МакАнуфф
- ПТПродюсер
Пит
Таунсенд
- ДУПродюсер
Джон
Уокер
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- АБХудожник
Алан
Боднер
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен