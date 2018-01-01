Wink
Фильмы
Спросите Синди
Актёры и съёмочная группа фильма «Спросите Синди»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спросите Синди»

Режиссёры

Стив Рэш

Steve Rash
Режиссёр

Актёры

Чарли Шин

Charlie Sheen
АктёрRyan Edward Turner
Энджи Хармон

Энджи Хармон

Angie Harmon
АктрисаPage Henson
Дениз Ричардс

Denise Richards
АктрисаCindy Styne
Джон Ловиц

Jon Lovitz
АктёрBarry Sherman
Розанна Аркетт

Rosanna Arquette
АктрисаCathy Sherman
Эстель Харрис

Estelle Harris
АктрисаIris
Барри Ньюман

Barry Newman
АктёрDonald Simpson
Лиза Ринна

Lisa Rinna
АктрисаVeronica Simpson
Джон де Ланси

John de Lancie
АктёрTed (в титрах: John DeLancie)
Франсуаза Сурель

Francoise Surel
АктрисаLucy Stone

Сценаристы

Дэниэл Маргосис

Daniel Margosis
Сценарист
Роберт Хорн

Robert Horn
Сценарист

Продюсеры

Марк Бёрг

Mark Burg
Продюсер
Рэндолл Эмметт

Randall Emmett
Продюсер
Джордж Фурла

George Furla
Продюсер

Художники

Клаудиа Ребар

Cloudia Rebar
Художница

Операторы

Дарин Окада

Daryn Okada
Оператор

Композиторы

Тедди Кастелуччи

Teddy Castellucci
Композитор
Лорен Шефф

Lauren Scheff
Композитор