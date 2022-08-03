Спирит: Душа прерий (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.42002, Spirit: Stallion of the Cimarron
Мультфильм, Приключения80 мин0+
О фильме
Этот приключенческий мультфильм рассказывает историю дикого жеребца мустанга Спирита, путешествующего по территории всей Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с молодым индейцем Ручейком и находит любовь с красивой кобылой по имени Гроза.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Келли
Эсбёри
- ЛКРежиссёр
Лорна
Кук
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ДСАктёр
Дэниэл
Студи
- ЧБАктёр
Чоппер
Бернет
- ДЛАктёр
Джеф
ЛеБо
- ДРАктёр
Джон
Рубано
- РМАктёр
Ричард
Макгонагл
- МЛАктёр
Мэтт
Левин
- АПАктёр
Адам
Пол
- РКАктёр
Роберт
Кайт
- ДФСценарист
Джон
Фуско
- МЛСценарист
Майкл
Лакер
- ДАПродюсер
Дино
Атанассиу
- МХПродюсер
Макс
Ховард
- ДКПродюсер
Джеффри
Катценберг
- Продюсер
Мирей
Сория
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- ЛДХудожник
Люк
Десмаршелье
- НФМонтажёр
Ник
Флетчер
- КНМонтажёр
Клэр
Найт
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер