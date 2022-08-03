Эльф Бернард — очень мил, весел, и… слегка несерьeзен. Но ему придется измениться, ведь у него впереди потрясающее и очень опасное приключение! Бернарду придeтся переместиться во времени изменить прошлое, спасти Новый год и стать настоящим героем!

