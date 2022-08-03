Спасти Пушкина (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Спасти Пушкина
Комедия, Фантастика80 мин6+
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О фильме
Известно, что Пушкин — наше всe. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
1.6 IMDb
- ФКРежиссёр
Филипп
Коршунов
- ПМРежиссёр
Павел
Мирзоев
- Актёр
Константин
Крюков
- ИКАктриса
Ирина
Крутик
- Актёр
Алексей
Лукин
- ДСАктёр
Денис
Сухомлинов
- АГАктёр
Арсений
Гусев
- ЮГАктёр
Юрий
Гальцев
- Актриса
Дарья
Петриченко
- Актёр
Сергей
Рост
- АПАктриса
Арина
Постникова
- ВКАктёр
Влад
Красавин
- АССценарист
Аглая
Соловьева
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- ЛРХудожница
Лина
Раманаускайте
- МБМонтажёр
Мариус
Блинтрубас
- АЗОператор
Алексей
Зайков
- ТЗКомпозитор
Татьяна
Залужная