Спасти Пушкина
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Спасти Пушкина (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Спасти Пушкина
Комедия, Фантастика80 мин6+

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О фильме

Известно, что Пушкин — наше всe. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
1.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасти Пушкина»