Спасти Ленинград
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Спасти Ленинград

Спасти Ленинград (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Спасти Ленинград
Военный, Боевик93 мин18+

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О фильме

Военная драма Алексея Козлова, которую пресса окрестила «русским Титаником». Глазами юных влюбленных Насти и Кости в фильме показывается реальная история гибели баржи № 752 на Ладожском озере во время блокады Ленинграда.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасти Ленинград»