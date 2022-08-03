Спасти Ленинград (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, Спасти Ленинград
Военный, Боевик93 мин18+
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О фильме
Военная драма Алексея Козлова, которую пресса окрестила «русским Титаником». Глазами юных влюбленных Насти и Кости в фильме показывается реальная история гибели баржи № 752 на Ладожском озере во время блокады Ленинграда.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- ММАктриса
Мария
Мельникова
- АМАктёр
Андрей
Миронов-Удалов
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- Актёр
Валерий
Дегтярь
- МКАктриса
Марина
Комарова
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актриса
Инга
Оболдина
- АКСценарист
Алексей
Козлов
- АКПродюсер
Алексей
Козлов
- АФПродюсер
Аркадий
Фатеев
- АДПродюсер
Антон
Дементьев
- ЕГПродюсер
Елена
Громова
- ОЧХудожница
Ольга
Чудецкая
- МЛХудожник
Марк
Ли
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- АДМонтажёр
Антон
Дементьев
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- ГВОператор
Глеб
Вавилов
- АДОператор
Алексей
Доронкин
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко