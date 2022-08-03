Спасение (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.42014, The Salvation
Боевик, Драма88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джон, фермер, чья семья убита, дает клятву отомстить, выслеживает и наказывает убийцу. Его действия запускают цепочку насилия: лидер местной банды со своими напарниками решает расправиться с Джоном и его деревней.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристиан
Левринг
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- ЭКАктёр
Эрик
Кантона
- МПАктёр
Микаэл
Персбрандт
- ДХАктёр
Дуглас
Хеншэлл
- МРАктёр
Майкл
Рэймонд-Джеймс
- Актёр
Джонатан
Прайс
- АААктёр
Александр
Арнольд
- НОАктриса
Нанна
Оланд Фабрициус
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- КЛСценарист
Кристиан
Левринг
- СГПродюсер
Сиссе
Граум Йоргенсен
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен
- ЕШОператор
Енс
Шлоссер
- КВКомпозитор
Каспер
Виндинг