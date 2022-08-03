Спасение
Wink
Фильмы
Спасение

Спасение (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.42014, The Salvation
Боевик, Драма88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Джон, фермер, чья семья убита, дает клятву отомстить, выслеживает и наказывает убийцу. Его действия запускают цепочку насилия: лидер местной банды со своими напарниками решает расправиться с Джоном и его деревней.

Страна
ЮАР, Дания, Бельгия, Великобритания, Швеция
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасение»