Солтберн (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Saltburn
Драмы18+
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Сюжет
2006 год. Невзрачный очкарик Оливер поступает в Оксфорд, где, не имея ни обаяния, ни денег, вынужден общаться только с таким же ботаном, как и он сам. Однажды Оливер случайно помогает, затем и заводит дружбу с однокурсником Феликсом — популярным красавцем из аристократической семьи. Растроганный рассказами о трудном детстве нового друга Феликс приглашает его на летние каникулы в родовое поместье Солтберн — настоящий дворец, где скучают его родители, родственники и приживалы.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ЭФРежиссёр
Эмиральд
Феннел
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- АМАктёр
Арчи
Мадекве
- Актёр
Барри
Кеоган
- Актриса
Розамунд
Пайк
- ПРАктёр
Пол
Рис
- ССАктриса
Сэди
Совералл
- ЭОАктриса
Элисон
Оливер
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- Актриса
Кэри
Маллиган
- ЮМАктёр
Юэн
Митчелл
- ЭФСценарист
Эмиральд
Феннел
- ЭФПродюсер
Эмиральд
Феннел
- Продюсер
Том
Акерли
- СДХудожница
Сьюзи
Дейвис
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- ВБМонтажёр
Виктория
Бойделл
- ЭБКомпозитор
Энтони
Б. Уиллис