Собутыльники
Wink
Фильмы
Собутыльники

Собутыльники (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.02013, Drinking Buddies
Драма, Комедия86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Люк и Кейт сотрудники чикагского пивоваренного завода, где они проводят свои дни, выпивая и флиртуя. Они идеально подходят друг другу, но вот только они оба уже состоят в отношениях…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb