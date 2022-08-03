Соблазнитель 2
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Соблазнитель 2

Соблазнитель 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.62013, Kokowääh 2
Комедия117 мин12+

О фильме

Генри — в прошлом известный ловелас, принявший решение остепениться и стать прилежным семьянином. Дети, бывший муж жены Катарины, Тристан со своей привлекательной подружкой, молодая няня, истеричный директор студии — все они превращают жизнь Генри в череду смешных, порой неловких ситуаций. Как найти время на всех и в то же время побороть инстинкты, ведь вокруг столько соблазнов…

Страна
Германия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соблазнитель 2»