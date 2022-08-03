Соблазнитель 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Генри — в прошлом известный ловелас, принявший решение остепениться и стать прилежным семьянином. Дети, бывший муж жены Катарины, Тристан со своей привлекательной подружкой, молодая няня, истеричный директор студии — все они превращают жизнь Генри в череду смешных, порой неловких ситуаций. Как найти время на всех и в то же время побороть инстинкты, ведь вокруг столько соблазнов…

